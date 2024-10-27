Донецк, 27 октября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Российским спецслужбам и военным удалось эвакуировать с территории, подконтрольной киевскому режиму, гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении. Об этом сообщает Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Telegram/Штаб Обороны ДНР

Отмечается, что операция была проведена сотрудниками российских спецслужб совместно с подразделениями 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа Минобороны РФ.

«Кеннет М. (имя изменено) на протяжении двух лет СВО находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению», — говорится в Telegram-канале штаба.

В настоящий момент жизни американца ничего не угрожает. Компетентные органы решают вопрос о предоставлении ему политического убежища и российского гражданства.

Как передавало ИА Регнум, ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, как трое российских военных на протяжении десяти дней выполняли боевые задачи в тылу у Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром.

Перед этим замначальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что два бойца Вооружённых сил России — командир взвода 37-й мотострелковой бригады Курбан Абдурахманов и 19-летний солдат Алексей Сибиряков — почти два месяца находились в окружении украинских военных и сумели выйти к позициям российских войск.