Курск, 30 октября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Жительница посёлка Тёткино в Курской области погибла, после того, как прикрыла своим телом родную дочь в ходе обстрела украинскими войсками жилого дома. Об этом российским военным следователям рассказала мать подруги погибшей.

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери… в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — сказала эвакуированная женщина, слова которой приводит RT.

Она сообщила, что проживала в Тёткино с мая 2022 года. По словам женщины, с 2023 года ВСУ обстреливали посёлок каждый день, а в 2024 году населённый пункт подвергался ударам украинской армии «днями и ночами».

Она также добавила, что киевские формирования несколько раз били по детскому дому в Тёткино.

Как сообщало ИА Регнум, в середине уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала, что с начала атаки ВСУ на Курскую область были эвакуированы более 112 тысяч человек. В пунктах временного размещения и социальных учреждениях власти разместили более 12 тысяч человек. Свои дома отказались покидать около 40 тысяч местных жителей.

В начале октября командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт рассказал, что солдаты ВС РФ в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские военные расстреливали мирных жителей Курской области, пытавших эвакуироваться в сторону российских позиций. Он добавил, что в таких случаях бойцы ВС России шли в атаку, чтобы ликвидировать тех, кто стрелял в гражданских лиц.

В конце августа заместитель командира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что в районе Малой Локни в Курской области украинские военныерасстреляли в спину троих детей, которым было от 10 до 12 лет. Он подчеркнул, что представители ВСУ действовали намеренно и цинично. Кадет уточнил, что боевики посадили детей на мотоцикл с коляской и показали, в каком направлении им ехать, а после того, как те чуть отъехали, открыли огонь им в спину.