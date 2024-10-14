Москва, 14 октября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. С начала атаки ВСУ на Курскую область более 112 тыс. человек были эвакуированы, свыше 12 тыс. жителей были размещены в ПВР и социальных учреждениях в российских регионах. Не стали покидать свои дома порядка 40 тыс. местных жителей. Такие данные озвучила aif.ru уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всего было эвакуировано 112 337 человек. Из них 12 328 курян, в том числе 3685 детей, устроены в пунктах временного размещения. Более 100 тыс. разместились у родственников и знакомых.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» возводят понтонные мосты в Курской области для переправки местных жителей на безопасное расстояние от противника.

По данным российских военных следователей, бойцы Вооруженных сил Украины и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали местных жителей, когда вторглись в Курскую область. Ими были обстреляны село Волконск, село Черкасское-Поречное, Большесолдатский и Суджанский районы.