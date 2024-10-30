Чикаго, США, 30 октября, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Клиенты компании McDonald's подали коллективный иск в федеральный суд американского города Чикаго после после обнаружения кишечной палочки в продукции этой сети ресторанов, сообщило агентство Reuters.

Stu pendousmat McDonald’s

Авторы заявления уточнили, что заказали в закусочной бургеры и после их употребления «испытали множество симптомов». Истцы потребовали от McDonald's возместить ущерб всем, кто пострадал от кишечной палочки в результате употребления этих блюд.

Они также отметили, что не покупали бы бургеры, если бы компания предупредила об опасности подхватить кишечную инфекцию.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября стало известно, что в США у по меньшей мере у 49 человек выявили кишечную палочку после посещения ресторанов McDonald’s. Большинство заболевших из них ело бургеры. При этом один из пострадавших скончался, ещё десять человек госпитализировали.

24 октября президент McDonald’s США Джо Эрлингер заявил, что причиной массового отравления кишечной палочкой в ряде штатов США мог стать лук в четвертьфунтовых бургерах. По его словам, нарезанный лук в рестораны привозил один поставщик, обслуживающий три распределительных центра. Эрлингер утверждал, что после появления информации об отравлениях было принято решение на некоторое время убрать из меню указанные бургеры в некоторых штатах.