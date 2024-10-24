Вашингтон, 24 октября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Лук в четвертьфунтовых бургерах (в России это блюдо было известно как «Роял чизбургер») мог стать причиной массового отравления кишечной палочкой в некоторых американских штатах. Об этом 23 октября заявил президент McDonald’s США Джо Эрлингер.

Richard Drew/AP/TASS

«Сегодня после консультаций с регулирующими органами мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах, в заведениях в отдельных штатах», — сказал он в видеообращении.

Эрлингер добавил, что также было принято решение на некоторое время убрать из меню данные бургеры в некоторых штатах. По его словам, нарезанный лук в заведения привозил один поставщик, который обслуживает три распределительных центра.

23 октября ИА Регнум передавало, что в США почти у 50 человек выявили кишечную палочку после посещения ресторанов быстрого питания McDonald’s. К этому моменту известно, что один из пострадавших скончался, 10 человек госпитализировали. Всего с 27 сентября зафиксировали 49 случаев отравления в 10 штатах. При этом уточняется, что большинство заболевших ело бургеры.

Врачи не исключили, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки гораздо выше, так как не все пострадавшие обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.