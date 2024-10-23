Вашингтон, 23 октября, 2024, 03:21 — ИА Регнум. В США почти у 50 человек выявили кишечную палочку после посещения ресторанов быстрого питания McDonald’s. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Niharb Бактериальная культура кишечной палочки (E. coli)

Один из пострадавших скончался, 10 человек госпитализировали. Всего с 27 сентября зафиксировали 49 случаев отравления в 10 штатах. Большинство заболевших ело бургеры.

Врачи не исключили, что реальный масштаб вспышки кишечной палочки гораздо выше, так как не все пострадавшие обращаются за медицинской помощью или сдают анализы на кишечные инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2019 года 13-летнего подростка госпитализировали из ресторана McDonald’s в Москве. Школьника обнаружили в туалете заведения в бессознательном состоянии. Ребёнка доставили в отделение токсикологии.

В 2016 году москвич подал иск на McDonald’s, требуя компенсации морального вреда после отравления. Также он обратился за помощью в лабораторию. Пробы еды из McDonald’s были отправлены на анализ. В продуктах питания обнаружили кишечную палочку, «показатель несвежести превысил нормативы в 60 раз».