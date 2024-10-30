РФ и Украина начали переговоры об ударах по энергообъектам, сообщили СМИ
FT: Россия и Украина начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам
Москва, 30 октября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Россия и Украина якобы начали переговоры, находящиеся на данный момент на очень ранней и предварительной стадии, которые касаются прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники.
«Идут очень ранние переговоры о возможном возобновлении чего-либо… Речь идёт о переговорах по энергетическим объектам», — указал собеседник FT.
Утверждается, что предварительные переговоры проводятся при посредничестве Катара. Как указывает издание, в августе стороны были близки к некоему соглашению, вероятно, также касавшемуся ударов по энергообъектам, но которое тем не менее было сорвано в результате вторжения формирований Вооружённых сил Украины в Курскую область.
17 августа издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что вторжение ВСУ в Курскую область сорвало якобы готовившиеся в Дохе «секретные переговоры» между представителями России и Украины о частичном прекращении огня. В частности, речь шла о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Financial Times выразил мнение, отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры мог бы стать первым, но в то же время значимым шагом для завершения горячей фазы украинского конфликта.
В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные в ходе специальной военной операции наносят удары исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой. Так, в период с 12 по 18 октября ВС РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по объектам энергетики, обеспечивавшим их работу.