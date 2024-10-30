Москва, 30 октября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Россия и Украина якобы начали переговоры, находящиеся на данный момент на очень ранней и предварительной стадии, которые касаются прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Идут очень ранние переговоры о возможном возобновлении чего-либо… Речь идёт о переговорах по энергетическим объектам», — указал собеседник FT.

Утверждается, что предварительные переговоры проводятся при посредничестве Катара. Как указывает издание, в августе стороны были близки к некоему соглашению, вероятно, также касавшемуся ударов по энергообъектам, но которое тем не менее было сорвано в результате вторжения формирований Вооружённых сил Украины в Курскую область.

17 августа издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что вторжение ВСУ в Курскую область сорвало якобы готовившиеся в Дохе «секретные переговоры» между представителями России и Украины о частичном прекращении огня. В частности, речь шла о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Financial Times выразил мнение, отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры мог бы стать первым, но в то же время значимым шагом для завершения горячей фазы украинского конфликта.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные в ходе специальной военной операции наносят удары исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой. Так, в период с 12 по 18 октября ВС РФ нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по объектам энергетики, обеспечивавшим их работу.