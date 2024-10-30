Краснодар, 30 октября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Проверку после появления видеозаписи, на которой молодой человек и девушка обнялись и стреляют из пистолета в общественном месте, начала полиция Краснодара. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Видеозапись, на которой молодые люди, обнявшись, открыли стрельбу на улице, выложили в интернет пользователи социальных сетей. Уточняется, что инцидент произошёл на улице Крупской в Пашковском жилом массиве. Информация о пострадавших не поступала.

«Управлением МВД России по городу Краснодару инициировано проведение проверки. Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Амурской области задержан 42-летний мужчина, который стрелял по рейсовому автобусу в городе Свободный. В результате стрельбы пострадал 14-летний подросток.

В Наро-Фоминске неизвестный начал стрелять по двум мужчинам, распивавшим алкоголь в лесу, в результате чего один из них погиб. Уточняется, что личность преступника не была установлена, полиция занимается его розыском.

25 октября под Челябинском был задержан гражданин по подозрению в покушении на убийство двух мужчин. По данным следствия, накануне вечером подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, а затем скрылся. Раненых доставили в больницу.