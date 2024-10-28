Свободный, Амурская область, 28 октября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. В Амурской области задержан 42-летний мужчина, который стрелял по рейсовому автобусу в городе Свободный. В результате стрельбы ранен подросток. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Установлено, что стрелявший — местный предприниматель. Он вечером 26 октября выстрелил по маршрутному автобусу на улице Октябрьской. 14-летний подросток получил ранение.

Проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Устанавливаются мотивы преступления. Подозреваемый находится в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, в Наро-Фоминске неизвестный начал стрелять по двум мужчинам, распивавшим алкоголь в лесу, в результате чего один из них погиб. Уточняется, что личность преступника не была установлена, полиция занимается его розыском.

25 октября под Челябинском был задержан гражданин по подозрению в покушении на убийство двух мужчин. По данным следствия, накануне вечером подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, а затем скрылся. Раненых доставили в больницу.

В Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехали четыре человека. По неофициальной информации, в машине находились сотрудники Центра по противодействию экстремизму.