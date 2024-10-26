Наро-Фоминск, Московская область, 26 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В Наро-Фоминске неизвестный начал стрелять по двум мужчинам, распивавшим алкоголь в лесу, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Belkin Alexey/Global Look Press

«По предварительной информации, двое граждан в ночное время находились в лесополосе вблизи от одной из деревень и распивали алкогольные напитки. В это время недалеко от них проехала автомашина, прозвучал хлопок, и один из отдыхающих мужчин 1990 года рождения упал, схватившись за живот, после чего скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Уточняется, что личность преступника не была установлена, а полиция занимается его розыском.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября под Челябинском был задержан гражданин по подозрению в покушении на убийство двух мужчин. По данным следствия, накануне вечером подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин, а затем скрылся. Раненых доставили в больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, «Покушение на убийство двух лиц».

В Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехали четыре человека. По неофициальной информации, в машине находились сотрудники Центра по противодействию экстремизму.