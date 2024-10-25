Коркино, Челябинская область, 25 октября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Житель города Коркино задержан по подозрению в покушении на убийство двух мужчин, сообщает 25 октября пресс-служба регионального главка СК РФ в Telegram-канале.

СУ СК России по Челябинской области

По данным следствия, накануне вечером подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин возле одного из домов на улице Троицкой, а затем скрылся. Раненых доставили в больницу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, «Покушение на убийство двух лиц». В ближайшее время ему предъявят обвинения, будет решён вопрос о помещении под стражу, говорится в сообщении.

Стрельба в Коркино произошла на фоне волнений, вспыхнувших после убийства женщины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 октября в городе Коркино, расположенном в 40 километрах к югу от Челябинска, убили 40-летнюю женщину, которая подрабатывала частным извозом. Перед этим она отправилась на вызов в район, где проживают цыгане. По факту убийства возбудили уголовное дело, был задержан подозреваемый — 17-летний местный житель. По данным следствия, между ним и женщиной произошёл конфликт, таксистка получила смертельные ножевые ранения. У погибшей остались двое детей.

После убийства в Коркино вспыхнули беспорядки, сопровождавшиеся погромами, поджогами, повреждением автомобилей. Пострадали два человека, в них стреляли из дробовика. Самых активных участников волнений — около 50 человек — задержали. Сообщалось, что на место выехал прокурор области Игорь Донгаузер.