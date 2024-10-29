Варшава, 29 октября, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Причин для высылки из Польши посла России Сергея Андреева на сегодняшний день нет. Такое заявление сделал 29 октября глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции Radio Zet.

«Я не вижу причин для этого (высылки посла. — Ред.) на данный момент», — уточнил Сикорский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани. 23 октября глава польского МИД заявил, что Польша пока не планирует высылать российского посла Сергея Андреева из Варшавы, однако это может произойти вследствие эскалации в отношениях двух стран. В ответ на это Захарова заявила, что, кроме подобных угроз, польский министр «больше ничего и не умеет».