Лондон, 25 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Бывшего солиста группы One Direction Лиама Пейна могли убить люди рэпера P. Diddy (Пи Дидди, настоящее имя — Шон Комбс). Полиция Аргентины рассматривает эту версию в качестве одной из возможных. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Global Look Press/Keith Mayhew/Keystone Press Agency

Такая версия появилась после допроса человека, имя которого оставили анонимным в рамках расследования. Он рассказал, что незадолго до смерти экс-солист One Direction хотел дать интервью — рассказать о педофилии в Голливуде и раскрыть имена тех, кто помогал P. Diddy организовывать вечеринки.

Также фанаты вспомнили, как в 2017 году Пейн на шоу Би-би-си рассказывал о странном знакомстве с Шоном Комбсом. Поклонники отметили, что в крови исполнителя обнаружили наркотик, который P. Diddy часто употреблял на своих вечеринках. После вскрытия в организме Пейна нашли смесь как минимум из пяти запрещённых веществ.

О смерти Пейна стало известно 17 октября. Музыканту был 31 год. Он выпал из окна третьего этажа гостиницы Casa South в Буэнос-Айресе. Предположительно, причиной трагедии могло стать наркотическое опьянение.

Как сообщало ИА Регнум, рэпера Шона Комбса арестовали в Нью-Йорке в зале суда 17 сентября. Его обвиняют в рэкете, сексуальном насилии и торговле людьми. С 2023 года рэпер несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Не менее 120 человек заявили, что обратятся с исками в суд в отношении музыканта и продюсера. Некоторые из них были несовершеннолетними на момент совершения преступлений.

Против P. Diddy подали пять новых исков по обвинениям в изнасиловании. Как уверяют истцы, инциденты произошли с 1995 по 2021 год. Один из случаев произошёл 20 лет назад: женщина, которая на момент инцидента была 19-летней студенткой колледжа, утверждает, что рэпер изнасиловал её в номере отеля на Манхэттене.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова 9 октября заявила, что жертвами шантажа американского рэп-исполнителя могут быть тысячи человек.