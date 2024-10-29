Москва, 29 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ бессрочно закрыло въезд для 131 гражданина Австралии, причастных к антироссийской политике. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

«Въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца из числа представителей военно-промышленного комплекса, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Министерство подчеркнуло, что власти Австралии продолжают вводить новые санкции против РФ и не планирует отказываться антироссийского курса. В связи с этим ведомство продолжит работать над «стоп-листом». Также был опубликован список лиц, кому запрещено въезжать в Россию.

Въезд в Россию запретили сопредседатель Союза украинских организаций в Австралии Катерине Аргиру, управляющему директору по вопросам развития бизнеса оборонного предприятия Bae Systems Костигану Гэбриэлю Энну, члену правления компании по производству вооружений NIOA Group Кену Андерсону и другим лицам.

Как передавало ИА Регнум, в апреле РФ в рамках ответа на антироссийские санкции закрыла въезд для 235 граждан Австралии, которые проводят антироссийскую политику. В июне в «стоп-лист» ввели 27 австралийцев, в том числе бывших премьер-министров Тони Эбботта и Джона Говарда.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преодолевает проблемы, которые Запад старается создать для неё с помощью санкций. Он подчеркнул, что в мире нет другого государства, против которого действует столько рестрикций, но это не привело к критичным последствиям.