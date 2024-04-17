Москва, 17 апреля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Российские власти закрыли въезд в страну для 235 австралийцев в рамках персональных санкций, сообщили 17 апреля в пресс-службе Министерства иностранных дел.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

Это решение Москва приняла в ответ на политически мотивированные санкции, введённые правительством Австралии против российских граждан и компаний.

Въезд закрыли для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня, уточнило российское внешнеполитическое ведомство.

«С учётом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», — резюмировал МИД.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало список тех, кому закрыли въезд в Россию. Среди них члены законодательного собрания штата Виктория, в том числе Джулиана Эддисон, Нил Ангус, Мэттью Бах, экс-премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс, член палаты собраний штата Южная Австралия Сара Эндрюс, ряд членов палаты собраний штата Южная Австралия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила о введении санкций против 55 физических и 37 российских юрлиц. Санкции ввели против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и объектов в энергетическом и горнодобывающем секторах.