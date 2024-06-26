Москва, 26 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры закрывает въезд для 27 граждан Австралии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном 26 июня.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — заявил МИД.

В список попали, в частности, бывшие премьер-министры Австралии Тони Эбботт (занимал пост в 2013–2015 годах) и Джон Говард (1996—2007).

Отмечается, что такое решение принято в ответ на санкции против российских физических и юридических лиц, которые были введены Австралией в рамках русофобской кампании коллективного Запада.

В ведомстве добавили, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена, поскольку Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры.

Как передавало ИА Регнум, власти Австралии 24 февраля ввели очередные антироссийские санкции, включающие в себя ограничения в отношении 55 физических и 37 юридических лиц. Ограничения ввели в том числе в отношении предприятий российского военно-промышленного комплекса и объектов в энергетическом и горнодобывающем секторах. Также рестрикциям подверглись компании и физические лица из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи, якобы связанные с «российскими закупочными сетями».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России. По словам представителя Кремля, такой эффект стал большим успехом российского руководства.