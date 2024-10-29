Донецк, 29 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало первое видео из освобождённого группировкой войск «Центр» ВС РФ Селидова в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как российские военнослужащие убирают с флагштока на крыше многоэтажного здания украинский флаг и устанавливают на его месте российский.

На другом доме бойцы ВС РФ вывесили большой штандарт своего подразделения.

Как передавало ИА Регнум, город Селидово в ДНР был освобождён российской армией 29 октября. В тот же день были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка. Этого удалось достичь благодаря успешным действиям российских группировок войск «Восток», «Центр» и «Юг».

28 октября российские военные освободили населённый пункт Цукурино в ДНР. Они также поразили позиции украинской армии около Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, отразив 11 попыток контратак противника.

Российская группировка войск «Центр» 27 октября освободила населённый пункт Измайловка в ДНР. За сутки украинские формирования потеряли на этом участке фронта до 600 боевиков, а также 16 единиц техники.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинских формирований обрушился под натиском Вооружённых сил России. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и нехватки резервов.