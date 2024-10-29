Москва, 29 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении помогает лечить пациентов, но главное остается за врачом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 29 октября на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

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«Я был на одной из таких площадок, и всё-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект — он, конечно, очень помогает, но он только помогает, а главное, конечно, за доктором, за врачом», — подчеркнул президент.

Он добавил, что государство продолжит развивать систему здравоохранения. В течение следующих шести лет только на строительство и ремонт медицинских учреждений планируется выделить 1 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Путину показали возможности искусственного интеллекта при протезировании конечностей. Музыкант Максим Емец, ранее потерявший пальцы, используя протез сыграл на гитаре мелодию песни «Трава у дома».

29 февраля российский лидер сообщил об утверждении обновлённой стратегии развития искусственного интеллекта. Очень важно, чтобы Россия стала самодостаточной и конкурентоспособной в этой сфере, подчеркнул глава государства.