Москва, 18 октября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали возможности искусственного интеллекта (ИИ) в протезировании, а также в распознавании лиц во время посещения выставки Российского фонда прямых инвестиций на площадке делового форума БРИКС в Москве. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин во время посещения выставки Российского фонда прямых инвестиций на площадке делового форума БРИКС в Москве

Главе государства показали образец новейшего протеза с ИИ «Манифесто кисть» компании «Моторика». Гитарист Максим Емец, потерявший пальцы, с помощью протеза сыграл главе государства на гитаре мелодию песни «Трава у дома».

Протез планируют вывести на рынок в 2025 году. Кроме того, президенту продемонстрировали системы компьютерного зрения и распознавания лиц компании NtechLab, где также применяются возможности искусственного интеллекта.

Как передавало ИА Регнум, Путин 29 февраля сообщил, что утвердил обновлённую стратегию развития ИИ. Он отметил важность этой технологии и подчеркнул, что Россия должна стать самодостаточной и конкурентоспособной в этой сфере.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 13 марта сообщил, что Россия входит в десятку стран, которые лидируют по объёму совокупных вычислительных мощностей. Общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики страны достиг 31,5%.