Москва, 29 октября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли более 400 бойцов и два танка в приграничных районах Курской области. Об этом 29 октября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также противник за это время лишился четырёх артиллерийских орудий, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, миномёта, станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, бронированной ремонтно-эвакуационной машины и 24 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 октября морские пехотинцы Черноморского флота группировки российских войск «Север» отразили атаку украинских боевиков и уничтожили колонну бронетехники противника в курском приграничье. Убегавший с позиций противник оставил на поле боя убитых и раненых, а также технику и вооружение стран НАТО.

Ранее, 28 октября, стало известно, что российские военные взяли в плен группу украинских боевиков в приграничье Курской области. Пленные военные украинской армии записали видео, в котором призвали сослуживцев «подумать» перед отправлением их на территорию региона РФ.