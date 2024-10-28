Курск, 28 октября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Военные группировки российских войск «Север» взяли в плен группу боевиков украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 28 октября сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что взятые в плен украинские бойцы проходили военную службу в 21-й и 41-й бригадах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пленные записали видео с призывом к сослуживцам «подумать» перед отправлением их в курское приграничье.

«Здесь придёте, и будет то, что видите. Мы остались только вдвоём. Мы не территорию свою защищаем, а мы здесь совсем по-другому. Подумайте об этом», — завил один из пленных боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября российские десантники взяли в приграничье Курской области в плен женщину из состава группы пулемётчиков украинской армии, которые проходили обучение в Англии. Пленная на допросе рассказала, что её зовут Наталья и она родом из Полтавской области.

Ранее в этот же день пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов рассказал, что у него сложились дружеские отношения с российскими военными в Харьковской области в 2022 году. По словам пленного, военнослужащие армии России помогали пожилым местным жителям с хозяйственными делами.