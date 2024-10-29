Суджа, Курская область, 29 октября, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Черноморского флота группировки войск «Север» Вооружённых сил России отразили атаку формирований украинских войск и уничтожили колонну техники противника в одном из приграничных районов Курской области. Об этом 29 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что колонну техники из боевых бронированных машин и двух танков обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. При поддержке артиллерии российские морпехи, действуя малыми группами, поразили противника и контратаковали позиции украинских войск. При бегстве с позиций противник оставил на поле боя убитых и раненых, а также технику и вооружение натовского образца, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября в оборонном ведомстве сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России под прикрытием Су-35С поразил опорный пункт и живую силу формирований ВСУ в приграничье Курской области.

Формирования ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны России от 28 октября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 27,5 тысячи военнослужащих, 177 танков, 98 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1020 боевых бронированных машин, 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок ЗРК и 57 станций радиоэлектронной борьбы.