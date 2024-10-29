Москва, 29 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 27,9 тыс. военнослужащих за время боевых действий на курском направлении. Об этом 29 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортёров, 1032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что ВСУ также потеряли 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций радиоэлектронной борьбы, 12 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 24 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабную машину.

Как передавало ИА Регнум, морские пехотинцы Черноморского флота группировки войск «Север» Вооружённых сил России отразили атаку ВСУ и уничтожили колонну техники в одном из приграничных районов Курской области. При бегстве с позиций противник оставил на поле боя убитых и раненых, а также вооружение натовского образца.

27 октября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России под прикрытием Су-35С поразил опорный пункт и живую силу формирований ВСУ в приграничье Курской области.

25 октября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сжимают его. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства.