Москва, 29 октября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается признать факт нелегального нахождения мигранта в России обстоятельством, отягчающим его наказание за совершение преступления.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Законопроект дополняет статью 63 Уголовного кодекса РФ новым пунктом «т», согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

Документ внесли в Госдуму в октябре в пакете инициатив, направленных на противодействие нелегальной миграции. Авторами выступила группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Как отмечали авторы документа, нововведение «позволит при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности». По их мнению, «нахождение на территории страны нелегально свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица и уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения преступления».

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Законопроект предусматривает дополнение статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ («Конфискация имущества») статьёй 322.1 («Организация незаконной миграции»). При совершении преступления предусмотрена конфискация имущества, денег и ценностей, полученных в результате противоправной деятельности.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне подчёркивал, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для россиян в быту. Глава государства также уточнил, что поручил правительству как можно быстрее вернуться к обсуждению миграционной политики.