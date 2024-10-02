Москва, 2 октября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Законопроект рассматривался 1 октября во время пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Законопроект предусматривает дополнение статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ («Конфискация имущества») статьёй 322.1 («Организация незаконной миграции»). При совершении преступления предусмотрена конфискация имущества, денег и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.

«Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва, принятие законопроекта позволит навести порядок в миграционной сфере и положительно отразится на безопасности прибывших иностранцев, которые сами могут стать жертвами преступлений.

Как отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, противодействие организованной нелегальной миграции качественно повышает уровень безопасности российских граждан. При этом она подчеркнула, что в вопросах миграционной политики необходимо разделять преступников и иностранцев, приезжающих в Россию исключительно с добрыми намерениями.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Законопроект внесли в Госдуму 5 июля. На данный момент за организацию незаконного въезда в Россию мигрантов предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, а за это же преступление, совершённое группой лиц или чиновником с использованием служебного положения, — до семи лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.