Москва, 29 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время её визита в Москву. Об этом во вторник, 29 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

«Нет, в графике у президента нет такой встречи», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в КНДР 29 октября сообщило, что Цой Сон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. Поездка будет проходить в связи договорённостями об активизации стратегического диалога, достигнутыми в ходе встречи Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в июне.

Цой Сон Хи посещала Россию с официальным визитом в январе в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. В ходе той поездки Путин с ней обсудил двусторонние отношения и другие вопросы.

Путин и Ким Чен Ын в июне провели переговоры, по итогам которых подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Он должен стать основой отношений двух государств на длительный период.