Луганск, 29 октября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Над территорией Луганска 29 октября сработала система противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

Александр Полегенько/ТАСС

На окраине города наблюдается сильное задымление в районе железнодорожного вокзала. Кадры опубликовал ЛуганскИнформЦентр. На них видно, как в небо поднимается столб чёрного дыма. Задымлению предшествовал взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия выпустила в сторону Луганска 12 ракет западного производства. Он отметил, что восемь из них, предположительно, ATACMS производства США и четыре британских Storm Shadow.

Силы ПВО сбили четыре ракеты на подлёте к Луганску. После падения обломков вспыхнула сухая трава. Удары пришлись по складам с топливом и по частному сектору.