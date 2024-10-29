Вашингтон, 29 октября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft обвинила компанию Google в координировании работы «теневых компаний», занимающихся дискредитацией её облачного бизнеса. Об этом говорится в заявлении заместителя генерального юрисконсульта Microsoft Римы Алайлы.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

Как отметила юрист, Google на текущей неделе собирается запустить работу группы Astroturf, призванной «дискредитировать Microsoft в глазах антимонопольных органов и политиков», также вводя при этом в заблуждение общественность.

«Google приложила немало усилий, чтобы скрыть свою причастность, финансирование и контроль, в частности, наняв несколько европейских облачных провайдеров, чтобы они стали публичным лицом новой организации. Когда группа стартует, Google, как мы понимаем, скорее всего, представит себя как второстепенного члена, а не её лидера», — говорится в её заявлении, 28 октября опубликованном на сайте корпорации.

По словам Алайлы, Google, кроме создания подобных лоббистских организаций, также выпускает ложные сообщения и продвигает платных комментаторов для дискредитирования Microsoft.

Она добавила, что Google этим пытается перевести «пристальное внимание» регулирующих органов на Microsoft и склонить «регулирующий ландшафт» в пользу собственных облачных сервисов.

В 2021 году Microsoft и Google завершили шестилетнее «патентное перемирие». В 2015 году они договорились прекратить все судебные тяжбы, которые связаны с нарушением патентных прав.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября корпорация Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11 24H2. По информации СМИ, оно стало крупнейшим за последние два года.

В середине июля во многих странах мира наблюдался сбой в работе устройств с Windows. Пользователи сообщали о появлении на их устройствах «синего экрана смерти». В Microsoft 20 июля заявили, что этот сбой затронул менее 1% компьютеров с их операционной системой.