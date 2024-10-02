Редмонд, США, 2 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2. Издание ArsTechnica 2 октября сообщило, что оно стало самым крупным за последние два года.

Global Look Press/Avishek Das/Keystone Press Agency

Изначально разработчики планировали представить новую Windows 12 уже к концу 2024 года, однако затем решили ограничиться обновлением актуальной версии операционной системы. Версия 24H2 получила новый режим энергосбережения и поддержку Wi-Fi 7. Продвинутые компьютеры Copilot+ были оснащены функциями искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира наблюдался сбой в работе устройств с системой Windows. Пользователи сообщали о появлении на их устройствах «синего экрана». Австралийский телеканал ABC связал технический сбой с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Microsoft 20 июля сообщила, что сбой затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows.

Американский бизнесмен Илон Маск назвал глобальный сбой Windows крупнейшим провалом в сфере информационных технологий.