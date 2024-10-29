Москва, 29 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Процедуры начисления российской пенсии за стаж работы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) различаются в зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

В фонде напомнили, что назначение пенсий в странах ЕАЭС регулируется международным соглашением, действующим с 1 января 2021 года. Согласно этому документу, стаж работы в период с 13 марта 1992 года до 1 января 2021 года должен быть подтвержден страной, на территории которой он приобретен.

При определении права на пенсию и исчислении её размера на территории России учитывается стаж работы, приобретенный в любой из стран ЕАЭС, подчеркнули в СФР. Однако стаж работы до 13 марта 1992 года учитывается Соцфондом без каких-либо подтверждений, если в трудовой книжке есть соответствующая запись. Стаж работы за период с 13 марта 1992 года до 1 января 2021 года нужно подтвердить в обязательном порядке.

Напомним, соглашение ЕАЭС основано на пропорциональном принципе ответственности государств — участников в вопросах пенсионного обеспечения. Каждая страна обеспечивает пенсионные права за стаж работы после 1 января 2021 года, приобретенный на ее территории. Пенсионер в итоге получает выплаты одновременно от нескольких, где осуществлялась его трудовая деятельность.