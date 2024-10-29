Магадан, 29 октября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Михаила Пичугина, спасённого в Охотском море после 67-дневного дрейфа, выписали из больницы в Магадане. Об этом 29 октября сообщает «Известия» со ссылкой на представителей Магаданской областной больницы.

ИА Регнум Больница

Уточняется, что Пичугин направляется из Магаданской области домой, в Улан-Удэ. Его состояние врачами признано удовлетворительным, но он продолжит лечиться в домашних условиях.

«Сегодня состоянию его ничего не угрожает, состояние стабильное, по всем анализам компенсирован. Сегодня он готов отправиться по месту своего основного местожительства в город Улан-Удэ», — пояснил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько в Telegram-канале.

Министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова отметила, что на месте Пичугину предложат необходимую реабилитацию, а также компенсируют ему все транспортные расходы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток направились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охинского района в Сахалинской области. Лодку удалось обнаружить 15 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае.

Выжил только один человек. По словам и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрия Леднева, медики оценили состояние дрейфовавшего 67 дней в море мужчины как стабильное.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).