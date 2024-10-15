Хабаровск, 15 октября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России 15 октября возбудил уголовное дело после обнаружения в Охотском море лодки с пропавшими два месяца назад туристами, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Как выяснилось, двое мужчин и 15-летний подросток 9 августа на лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского Николаевского района в Хабаровском крае в сторону Охинского района в Сахалинской области. Спустя некоторое время связь с судном потерялась.

Накануне, 14 октября, лодку обнаружили в акватории Охотского моря возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае.

«Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Прокуратура контролирует ход расследования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее прокуратура проинформировала об обнаружении в Охотском море лодки с группой из трёх человек. Они пропали более двух месяцев назад. Выжил только один человек.