Магадан, 16 октября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Медики оценивают состояние мужчины, дрейфовавшего два месяца на лодке в Охотском море, как более-менее стабильное. Об этом вечером 15 октября рассказал и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.

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«Могу сказать, что пациент более-менее стабильный», — привело его слова «РИА Новости».

Леднев уточнил, что в данный момент врачи занимаются обследованием пациента, на которого приёмное отделение уже оформило необходимые документы и которого для обследования положат в реанимационное отделение.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток направились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охинского района в Сахалинской области. Лодку обнаружили 15 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае, при этом выжил только один человек.

Следователи по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). При этом отмечалось, что дрейфовавший в море два месяца мужчина может стать фигурантом уголовного дела, если выяснится, что на лодке не было необходимого оборудования.

Капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко 16 октября предположил, что лодку с дрейфовавшими людьми в Охотском море 67 дней не могли долго найти из-за снижения рыболовной активности в районе в это время года. Он отметил, что её отнесло так далеко из-за совокупности течений и господствующих ветров.