Петропавловск-Камчатский, 15 октября, 2024, 04:36 — ИА Регнум. В акватории Охотского моря обнаружена лодка с группой из трёх человек, пропавших более двух месяцев назад. В живых остался один из них, сообщила 15 октября пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Речь идёт, предварительно, о группе из трёх человек, 9 августа выдвинувшихся на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охи в Сахалинской области.

«Судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября министр по чрезвычайным ситуациям по Камчатскому краю Сергей Лебедев сообщил о пропаже группы туристов. Он уточнил, что группа не была зарегистрирована, в связи с чем не было информации, сколько в ней человек и куда она направлялась. Позднее в тот же день поисково-спасательная группа нашла пропавшую группу туристов с ребёнком на урочище «Аквариум». Как отметил глава МЧС региона, причиной задержки с возвращением с маршрута оказалась проблема с транспортом. Медицинская помощь туристам не понадобилась.