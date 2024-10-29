Стокгольм, 29 октября, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Власти Швеции направят Украине финансовую помощь в размере €63 млн на поддержку военно-промышленного комплекса и многосторонних инициатив. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 28 октября на официальном сайте правительства королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Финансовый взнос составит €20 млн на поддержку ВПК Украины на основе датской модели — на закупки оборудования через украинскую оборонную промышленность для передачи Украине», — говорится в сообщении.

Утверждается, что таким образом Стокгольм намерен способствовать укреплению ВПК Украины и сотрудничеству между украинской и европейской оборонными промышленностями.

Ещё около €43 млн правительство Швеции намерено выделить в качестве финансовой поддержки ряда многосторонних инициатив, в числе которых коалиция по истребителям F-16, морская коалиция и программы по оборудованию для разминирования и информационным технологиям.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября Швеция объявила о предоставлении Украине 17-го пакета военной помощи на сумму около €400 млн, в который вошли шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbat 90, переносные ЗРК RBS 70, оборудование, средства защиты, а также средства на БПЛА и зимнюю одежду.

27 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска впервые потеряли в зоне проведения специальной военной операции шведские бронетранспортёры Viking в количестве двух единиц.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, принимающих участие в поддержке Украины.