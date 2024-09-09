Стокгольм, 9 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Правительство Швеции выделило новый пакет помощи Украине на 4,6 млрд шведских крон ($440 млн), говорится в заявлении на сайте шведского кабмина.

Mohssen Assanimoghaddam / Globallookpress.com

«Правительство Швеции представило 17-й пакет военной помощи Украине — пакет стоимостью 4,6 млрд шведских крон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Киеву выделяются в том числе танковые боеприпасы, камуфляж для гусеничного БТР Pansarbandvagn 302, средства на беспилотные летательные аппараты и зимнюю одежду.

Также Швеция поставит Украине шесть десантно-штурмовых катеров Stridsb t 90, переносные зенитно-ракетные комплексы Robot 70, защитные маски и оборудование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Берлин совместно с партнёрами намерен отправить Киеву дополнительную партию танков Leopard 1A5. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации. Кроме того, по его словам, ФРГ передаст киевскому режиму ещё 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Белый дом в ближайшее время сообщит о выделении нового пакета военной помощи для Киева.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, которые принимают участие в её поддержке.