Бейрут, 29 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 60 человек погибли в результате ударов военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по более чем 10 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщил 28 октября телеканал Al Arabia со ссылкой на ливанское министерство министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Журналисты уточнили, что для бомбардировок использовались самолёты и беспилотники. Большинство погибших выявлено в районе Баальбека. В числе жертв есть двое детей.

Также известно о десятках раненых. В минздраве отметили, что данные о погибших и пострадавших могут измениться.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 25 октября израильская боевая авиация ударила по гостиничной резиденции в городе Хасбайя на юге Ливана. В здании находились съёмочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов. В результате атаки погибли трое журналистов, в том числе двое сотрудников телеканала «Аль-Маядин» (Al Mayadeen).

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане и выражает солидарность с руководством и народом этой страны, которая подверглась агрессии со стороны Израиля. Она также выразила соболезнования родственникам погибших журналистов.

В ночь на 1 октября Израиль объявила о начале своей наземной операции в приграничных районах на юге Ливана с целью уничтожения объектов ливанской шиитской организации «Хезболла». Израильская армия начала наносить удары по городам республики, в том числе по Бейруту. «Хезболла» перешла к ответным ударам по Израилю.