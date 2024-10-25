Ливан, 25 октября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Три журналиста погибли при атаке ВВС Израиля на гостиничную резиденцию в городе Хасбайя на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

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Израильская авиация ранним утром 25 октября ударила по дому, где находились съёмочные группы ряда ливанских и арабских телеканалов. При этом объявлений об эвакуации не звучало.

Среди погибших оказались три журналиста — оператор телеканала Al-Manār Висам Касем, оператор и инженер телеканала Al Mayadeen Мохамад Рида и Гассана Наджара, уточнил источник «РИА Новости».

Также в здании располагались сотрудники телеканалов Al Jadeed и Al Jazeera. Пострадали несколько человек.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября не менее трёх человек погибли и более десяти были ранены в результате удара израильских ВВС на юге Бейрута. Предположительно, удары наносились по окраинам города, где базировалась шиитская организация «Хезболла» и проживали её сторонники.

Армия обороны Израиля 22 октября заявила о ликвидации нового руководителя исполнительного совета шиитской организации «Хезболла» 60-летнего Хашема Сафи ад-Дина. Его считали основным претендентом на пост генсекретаря движения после убийства его прежнего многолетнего лидера Хасана Насраллы. Сотрудники службы гражданской обороны Ливана обнаружили тело Хашема Сафи ад-Дина в ходе разбора завалов на окраине Бейрута. Вместе с ним были найдены тела ещё 23 человек.