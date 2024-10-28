Киев, 29 октября, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Законопроект, в рамках которого предложено предоставить скидку в 50% при уплате штрафа для граждан, нарушающих воинский учет, рассмотрит Верховная рада Украины. Об этом 28 октября сообщило местное издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Авторами законопроекта выступили члены комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Как уточнили в комитете, в 2024 году свои персональные данные, включающие актуальный адрес проживания, телефон и электронную почту, не сообщили в военкомат более шести миллионов военнообязанных украинцев. Уточнения данных требовал закон об усилении мобилизации.

Если гражданин не сообщал актуальные персональные данные в военкомат в течение 60 дней, то за такое бездействие предусматривался штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 411 до 615 долларов).

Депутаты Рады предложили в законопроекте нарушителям самостоятельно обратиться в военные комиссариаты для уточнения персональных данных, при этом штраф для них снижается до 50% от минимального размера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине падает число призывников, несмотря на ужесточение мобилизации и масштабные облавы со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы. При этом повестка считается вручённой, даже если гражданин не видел её лично, а датой вручения считается с момента, когда поставлен штамп о невозможности вручения.

Кроме того, 9 октября Зеленский выразил недовольство тем, что в стране оказались забронированы от мобилизации 1,5 млн украинцев. Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.