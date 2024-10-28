Киев, 28 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. На Украине падает число призывников, несмотря на ужесточение мобилизации и масштабные облавы со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом 28 октября написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя генштаба ВСУ Василия Румака.

Vincenzo Circosta/Global Look Press

«Киев колебался до весны, прежде чем снизить возраст начала обязательной военной службы до 25 лет и ввести дополнительные наказания для тех, кто избегает призыва. Согласно военным аналитикам, число мобилизованных сначала утроилось, но с тех пор снизилось», — говорится в статье.

По данным Румака, после принятия в мае закона об усилении мобилизации в учебных центрах проходили подготовку 35 тыс. военных в месяц, сейчас — 20 тыс.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

9 октября украинское издание «Экономическая правда» написало, что Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались забронированы от мобилизации. По его указу в стране приостановили бронь от мобилизации. Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.