Белгород, 28 октября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты атаковали три села в Белгородской области, сообщил 28 октября глава региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале он уточнил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал.

«Дроны ВСУ продолжают атаки по нашей территории. Предварительно, пострадавших нет», — отметил губернатор.

Вместе с тем, в результате атак есть повреждения. Так, по селу Николаевка в Белгородском районе ударили два FPV-дрона. Взрывом выбило окна, повредило забор и надворную постройку в одном частном домовладении. Кроме того, был повреждён ещё один жилой дом, легковой автомобиль, а три транспортных средства — полностью уничтожены.

В селе Чайки дрон сбросил взрывное устройство, вследствие чего выбило окна в жилом доме и повредило одну машину. В селе Вознесеновка в Шебекинском муниципальном округе из-за удара беспилотника загорелся легковой автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября беспилотный летательный аппарат украинской армии атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Пострадала одна мирная жительница, у которой медики выявили ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Её госпитализировали в городскую больницу №2. Вячеслав Гладков уточнил, что после атаки дрона зафиксированы повреждения в 11 квартирах двух многоквартирных домов.

В ночь на 27 октября в Белгородском районе село Варваровка подверглось атаке беспилотников ВСУ. В результате удара пострадала женщина. Пациентку медики доставили в Октябрьскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Её решили перевести в областную клиническую больницу.