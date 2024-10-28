Белгород, 28 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. При атаке беспилотного летательного аппарата украинских боевиков на многоквартирный дом в Белгороде пострадала одна мирная жительница. Об этом 28 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Уточнённая информация о последствиях атаки беспилотника в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина с ушибом грудной клетки и переломом рёбер», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшую для оказания помощи доставили в городскую больницу №2, и добавил, что сейчас зафиксированы повреждения от атаки БПЛА в 11 квартирах двух многоквартирных домов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 октября дрон украинских формирований атаковал один из многоквартирных домов в Белгороде. По словам Гладкова, из-за этого получили повреждения окна, балконы и фасад на шести этажах.

В ночь на 28 октября средства противовоздушной обороны армии России уничтожили над территорией Белгородской области 13 дронов самолётного типа. В общей сложности за ночь над российской территорией сбили 21 беспилотник противника.