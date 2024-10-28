Ессентуки, Ставропольский край, 28 октября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Появилась видеозапись с аварийной посадкой самолёта Ан-2 в Ставропольском крае. Она была опубликована 28 октября в социальных сетях.

Кадр из видео

На кадрах перед жёстким приземлением воздушное судно стало снижаться над проезжей частью.

В результате борт пролетел на расстоянии в несколько метров над автомобильным мостом, едва не коснувшись его и, покачиваясь, скрылся за опорами.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября стало известно, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Предгорном районе на развилке выезда из Ессентуков в Ставропольском крае. По данным МЧС в результате пострадали четыре человека. Всего на борту их было девять, в том числе восьмилетний ребёнок. Троих госпитализировали. Погибших нет.

Возможной причиной инцидента названа потеря мощности. Борт принадлежит компании «Авиахим-ЮГ».

Глава города Ессентуки Владимир Крутников опубликовал фотографии жёсткой посадки Ан-2, на которых видно, что воздушное судно приземлилось прямо на деревья близ проезжей части.