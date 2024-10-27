Ставрополь, 27 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Предварительной причиной крушения самолёта Ан-2 в Ставропольском крае является потеря мощности, сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Губский/ТАСС

«ЧП произошло недалеко от станицы Суворовская. Предварительная причина крушения самолёта — потеря мощности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что борт принадлежит компании «Авиахим-ЮГ». По данным местных властей, на борту было девять человек, есть пострадавшие.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября стало известно, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае. Сначала сообщалось, что на борту находилось пять человек и что они пострадали.

26 октября вертолёт санавиации Ми-2 с командой медиков потерпел крушение в Кировской области. Погибли четыре человека. На борту пациентов не было, сообщал губернатор региона Александр Соколов.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины авиакатастрофы.