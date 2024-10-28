Санкт-Петербург, 28 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Хоккейный клуб СКА всегда работает на развитие российского хоккея на всех уровнях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы команды от 28 октября.

Максим Константинов/ТАСС

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу за недопустимое поведение в рамках матча со «Спартаком» 25 октября, завершившегося победой питерского клуба со счётом 5:2. Московский клуб был оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные высказывания болельщиков.

«Уважаемые представители СМИ! Мы благодарим вас за высокий интерес к нашему клубу и за многочисленные запросы относительно яркого победного матча против «Спартака». Мы всегда действуем в интересах клуба в рамках законодательства РФ, регламента и кодекса этики КХЛ», — отмечается в заявлении.

По словам пресс-службы, игроки и тренеры «СКА-1946» уже вернулись из Стамбула, где проводили мастер-класс для местных хоккеистов и специалистов, а также сыграли в турнире Кубок Дружбы «3×3». Команда СКА продолжает в штатном режиме готовиться к предстоящей игре против «Сибири», которая начнётся 28 октября в 19:30, добавили в клубе.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября болельщики «Спартака» в числе прочего скандировали оскорбительную кричалку: «СКА — позор российского хоккея». Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он высказал претензии в адрес руководства КХЛ, настоятельно призвав следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.

28 октября лига опубликовала видео скандала, произошедшего между Ротенбергом и арбитром во время матча со «Спартаком». На кадрах специалист на повышенных тонах общается с одним из судей, несколько раз перекрикивая его со словами: «Не надо на меня орать!».