Москва, 28 октября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала видео скандала, произошедшего между главным тренером санкт-петербургского СКА Романом Ротенбергом и арбитром во время матча со «Спартаком». Фрагмент также выложен в Telegram-канале лиги.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Роман Ротенберг

На кадрах Ротенберг на повышенных тонах общается с одним из судей, несколько раз перекрикивая его со словами: «Не надо на меня орать!»

В ответ судья отвечает, что ему «не надо ничего объяснять». По его словам, он лишь пытается «перекрикнуть стадион».

Как сообщало ИА Регнум, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и СКА состоялся 25 октября в Москве и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 5:2. Болельщики «Спартака» в числе прочего скандировали оскорбительную кричалку: «СКА — позор российского хоккея».

Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он призвал руководство КХЛ настоятельно следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.

Главного тренера СКА возмутило то, что всю игру с трибун скандировали нецензурные выражения, но никто в это не вмешивался, при этом на матче было много детей, которые вынуждены смотреть на безобразное поведение взрослых.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев выразил разочарование поведением болельщиков «Спартака». Кричалки фанатов московского клуба он назвал непотребными. Медведев считает, что такое поведение не должно понравиться руководству КХЛ, а также владельцам, партнёрам и спонсорам легендарного клуба.