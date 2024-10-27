Москва, 27 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в матче со СКА. Такое решение после изучения аудио- и видеоматериалов встречи приняла Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Об этом 27 октября сообщает сайт лиги.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Организованных массовых кричалок с использованием нецензурной лексики со стороны фан-сектора «Спартака» в адрес хоккейного клуба СКА выявлено не было», ― говорится в сообщении КХЛ.

В тоже время отмечается, что скандирования болельщиков московского клуба носили оскорбительный характер. КХЛ осудила поведение фанатов «Спартака» и приняла решение наложить на клуб денежный штраф.

Кроме того, КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу за недопустимое поведение. Лига усмотрела в высказывания Ротенберга на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции «эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности». СКА получил предупреждение за использование игроками команды оскорбительных жестов, которые те показывали в ответ на скандирования болельщиков «красно-белых».

По информации «Матч ТВ», сумма штрафа для «Спартака» составит 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком» состоялся 25 октября в Москве. Итог встречи — 5:2 в пользу СКА. Болельщики «Спартака» в числе прочего скандировали оскорбительную кричалку: «СКА — позор российского хоккея».

Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он буквально разнёс руководство КХЛ, настоятельно призвав следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.

Главного тренера СКА возмутило то, что всю игру с трибун скандировали нецензурные выражения, но никто в это не вмешивался, при этом на матче было много детей, которые вынуждены смотреть на безобразное поведение взрослых.

В свою очередь председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев выразил разочарование поведением болельщиков московского «Спартака». Кричалки фанатов московского клуба он назвал непотребными. Медведев считает, что такое поведение не должно понравиться руководству КХЛ, а также владельцам, партнёрам и спонсорам легендарного клуба.