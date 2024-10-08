Москва, 8 октября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создать Международную организацию по русскому языку в СНГ является полезной и важной. Об этом 8 октября на саммите содружества заявил президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

«Год назад в Бишкеке мы подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Хочу ещё раз выразить слова благодарности за эту инициативу президенту Казахстана», — сказал российский лидер.

По словам Путина, инициатива Токаева является важной, поскольку русский язык стал для всех стран СНГ языком межнационального общения.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года глава государства в обращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ заявил, что Россия уделит особое внимание теме сбережения русского языка в ходе председательства в Содружестве Независимых Государств.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил, что Россия рассчитывает на присоединение новых членов к Международной организации по русскому языку. Он напомнил, что данная организация открыта для участия любой страны мира.