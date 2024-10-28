Польша, 28 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Установка памятника главнокомандующего УПА (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роману Шухевичу во Львове станет пощёчиной памяти жертв Волынской резни, написал 28 октября лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский в соцсети Х.

Кадр из соцсети

Он напомнил, что на Украине установлено немало памятников Шухевичу. Теперь мемориал хотят поставить во Львове.

«Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — заявил Кшеминьский.

В ходе Волынской резни в 1943 году сотрудничавшая с нацистскими войсками ОУН («Организация украинских националистов» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) ― УПА уничтожила десятки тысяч человек, большинство из которых составляло этническое польское гражданское население на территории Волыни на Западной Украине. Также массовые убийства поляков совершались бандеровцами в Восточной Галиции и на территории воеводств II Польской республики.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Национальный банк Украины выпустил банкноты номиналом 500 и 1000 гривен с нацистским лозунгом, который произносили члены ОУН — УПА. Комментируя ввод в обращение этих банкнот, глава НБУ Андрей Пышный назвал их символами украинского государства.

В начале октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в Евросоюз, если украинские власти не разрешат провести эксгумацию тел жертв Волынской резни.