Киев, 9 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) выпустил обновлённые банкноты номиналом 500 и 1000 гривен с нацистским лозунгом. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

РИА Новости

На банкнотах теперь напечатано приветствие, которое использовали члены националистической организации ОУН ― УПА («Организация украинских националистов» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ; «Украинская повстанческая армия» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ. В годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами.)

Уточняется, что первые банкноты номиналом 500 и 1 тыс. гривен с новым дизайном пустили в обращение 8 августа.

«Деньги не просто платёжное средство или мера стоимости. Это символы государства», ― прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

В регуляторе добавили, что 23 августа будет выпущена следующая партия номиналом 50 гривен. Остальные банкноты обновят в последующие годы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Верховный суд России признал ОУН экстремистской организацией. Судебное рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.

18 января Минюст РФ включил «Организацию украинских националистов» и её символику, в том числе приветствие «Слава Украине» и ответный лозунг, в перечень нацистских.

На Украине многие годы осуществляется героизация украинских националистов, таких как Степан Бандера (возглавлял ОУН), Роман Шухевич (командующий УПА), Ярослав Стецько, Андрей Мельник, а также других главарей ОУН и «Украинской повстанческой армии». Эти организации несут ответственность за совершение множества военных преступлений, включая Волынскую резню 1943 года, которая сопровождалась массовым уничтожением поляков и представителей других национальностей на Западной Украине.